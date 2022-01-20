Работы юных художников из Нового Уренгоя представят на международной выставке в Венгрии

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Работы юных художников из Нового Уренгоя станут украшением международной выставки «Дети обо всем на свете». Она пройдет в конце января в Венгрии. Информацию об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

- На выставке будут представлены 49 работ воспитанников ДШИ №2. Они посвящены не только Русскому Северу, традициям, но и нашему любимому городу, его людям и уникальной природе. Ребята рисовали то, что им нравится, откликается в душе. Все работы интересные, самобытные, яркие и эмоциональные, - рассказал градоначальник.

Организует экспозицию российский Фонд развития детского и юношеского творчества.