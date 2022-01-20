В Аксарке закупили новое оборудование для местного спорткомплекса

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

В Аксарке завершилась модернизация спортивного комплекса. По словам главы Приуральского района Ивана Сакала, теперь в помещении созданы уютные условия и для спортсменов, и посетителей - приобретено новое оборудование.

В холле здания гостей встречает обновленная витрина, где представлены кубки, медали и дипломы разных уровней соревнований, а в большой спортивный зал закуплено новое табло, отражающее ход игр.

В тренажерный зал поставили четыре новые беговые дорожки, эллиптический тренажер, силовую раму, штанги и судейскую систему для гиревого спорта. На стенах разместили новые баннеры и обновили оборудование раздевалок.

- Занятия спортом в приоритете у приуральцев. Это подтверждают результаты наших спортсменов на разных соревнованиях. Желаю всем новых побед, рекордов, радости и удовольствия от занятий спортом, - сказал Иван Сакал.