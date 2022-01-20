В Салехарде началась подготовка к празднованию Дня оленевода

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде началась подготовка к одному из самых главных праздников - Дню оленевода. По словам главы города Алексея Титовского, народные гуляния пройдут на берегу реки Полябта, а само празднование запланировано на 26 марта.

- По сравнению с прошлым годом немного скорректируем схему расположения площадок, с ней я вас познакомлю чуть позже, - сообщил градоначальник.

На сегодняшний день уже запланированы выступления артистов и соревнования на снегоходах, а «фишкой» открытия праздника станет парад оленьих упряжек. Кроме того, все гости смогут побывать в чуме, познакомиться с бытом коренных народов Севера, отведать национальные блюд и покататься на оленях. По традиции будет работать ярмарка.