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Происшествия20 января 2022 4:11

Житель Тарко-Сале рискует угодить в тюрьму за кражу стройматериалов

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Житель Тарко-Сале рискует угодить в тюрьму за кражу стройматериалов

Житель Тарко-Сале рискует угодить в тюрьму за кражу стройматериалов

Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в краже. Как рассказали в региональном УМВД, мужчина похитил металлические стройматериалы, которые находились рядом с домом потерпевшего.

- Оперативникам злоумышленник признался, что украденные стройматериалы он сдал в пункт приема металла, а вырученные за это деньги - около 4 тысяч рублей - потратил на личные нужды. При этом общая сумма ущерба, нанесенная заявителю, составила около 30 тысяч рублей.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.