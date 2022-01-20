В Пуровском районе иномарка столкнулась с большегрузом: есть пострадавший

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 19 января на 634 километре трассы Сургут-Салехард (Пуровский район).

- В 21:50 водитель автомобиля «ISUZU» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в большегрузом «Газ». В результате ДТП водитель иномарки госпитализирован, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 20 аварий, а с начала года - 320, в которых один человек погиб и 21 получил травму.