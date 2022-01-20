Фото: Правительство ЯНАО

В Яр-Сале готовятся открыть новый центр национальных культур. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в здании уже завершены отделочные работы, сейчас ведется сборка и расстановка мебели.

Общая площадь центра - почти 5 тысяч метров квадратных. После открытия сюда переедут несколько учреждений, располагающихся в деревянных зданиях: районный музей, у которого появится выставочный зал и хранилище для экспонатов; детская и центральная библиотека с читальным залом; муниципальный архив; 19 творческих объединений, где занимается более 300 человек; музыкальная школа, в которой появится художественное отделение.

С открытием ЦНК в Яр-сале впервые появится студия звукозаписи и концертный зал на 273 места. Современное оборудование позволит не только принимать гастроли театральных и вокальных коллективов, но и проводить киносеансы в 3D-формате. Раньше кинозала в районном центре не было.