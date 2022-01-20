Погода на Ямале на 20 января: небольшое потепление

Погода на Ямале на 20 января Фото: Вера Зенина

В четверг, 20 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -16, ночью -12. Ветер 5-7 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - снег. Днем -10, ночью -8. Ветер 8-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и небольшой снег. Днем -8, ночью -6. Ветер 9-13 м/с.

Новый Уренгой: облачно, утром - снег. Днем -12, ночью -9. Ветер 8-10 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -9, ночью -7. Ветер 8-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -9, ночью -7. Ветер 6-9 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -18, ночью -13. Ветер 4-6 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -8, ночью -6. Ветер 9-12 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: