На трассе Сургут-Салехард неизвестный водитель сбил автоинспектора Фото: Ольга Крыльцова

Ныдымские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью сотруднику полиции. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, происшествие случилось 17 января, в тот день на правоохранителя наехал автомобиль, в результате чего он получил тяжкий вред здоровью.

- Водитель автомобиля, поздно предприняв меры к остановке, наехал на сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей по усилению сотрудников ДПС ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району при проведении профилактических мероприятий на автодороге Сургут - Салехард, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.