Фото: Правительство ЯНАО

В Тарко-Сале началось строительство центра единоборств. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, он разместится в здании общей площадью 7 тысяч квадратных метров и позволит принимать более 600 спортсменов.

- Пуровским спортсменам удается достичь серьезных результатов на окружных, общероссийских и международных соревнованиях. Они серьезно подходят к подготовке. Наша задача - создать все необходимые условия для успешной реализации спортивного потенциала жителей. В новом комплексе будем развивать несколько видов спорта, большинство из которых - боевые искусства, - рассказал глава Пуровского района Антон Колодин.

Новый центр станет частью окружного проекта «Северный характер» по объединению лучших видов единоборств, который реализуют по инициативе и при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова. Первый такой уникальный для Ямала центр был открыт в Салехарде.

Окончить строительство планируется в 2024 году. Будущий комплекс завершит процесс создания единого спортивного квартала в Тарко-Сале. В двухэтажном здании помимо блока для тренировок по боксу, борьбе, дзюдо и каратэ, построят многофункциональный зал, где можно будет заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом.