В Новом Уренгое приостановил работу пункт вакцинации в ГДК «Октябрь»

В Новом Уренгое временно приостановил работу пункт вакцинации в ГДК «Октябрь» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новом Уренгое временно приостановил работу пункт вакцинации, расположенный в ГДК «Октябрь». Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас в городе работают два пункта вакцинации. Они расположены в ТРЦ «Солнечный» (вторник - воскресенье с 12:00 до 18:00) и поликлинике №2 ( вторник - пятница с 09:00 до 18:00, суббота с 09 до 16:00 и воскресенье с 12:00 до 14:30).

Предварительная запись на вакцинацию не требуется.