В Лабытнанги молодая мама пожаловалась на заснеженные тротуары, по которым невозможно пройти с коляской Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги молодая мама пожаловалась на заснеженные тротуары, по которым невозможно пройти с коляской. Чтобы придать ситуацию огласке, горожанка написала гневный пост в соцсетях, набравший более четырех тысяч просмотров.

- Решила прогуляться с трехмесячным ребенком на коляске и чуть не умерла, пока прошла тротуары по ул. Студенческая (вдоль детской поликлиники) и тротуар по ул. Дзержинского (от светофора после спорткомплекса «Полярный» и вверх до ул. Автострадная). Можно попросить администрацию почистить хотя бы ул. Студенческая? Там тоже люди ходят! - рассказала женщина.

В комментариях к посту горожане полностью поддержали землячку, особенно на ее сторону встали другие мамы, которые испытывают такие же трудности.

- Полностью поддерживаю. Тоже решила прогуляться с двухмесячным ребенком. Живу на ул. Южная, д. 14, ужасно почищен тротуар. Пришлось по дороге идти, хотя она тоже не особо почищена, - написала Юлия.

- В этом году вообще отвратительно чистят, - сообщила Алена.

- В Салехарде такая же ситуация, были там с ребенком 1,5 года на санках .Ехали по краю дороги, т к. там не тротуары, а козьи тропы. Зато как после парной, веника не хватало, - рассказала Алла.

Позже свой комментарий оставило Управление жилищно-коммунального хозяйств городской администрации: тротуары будут очищены в комплексе с дорогой по ул. Дзержинского. Очистка ул. Южная в комплексе с тротуарами запланирована на этой неделе.