Прокуратура Салехарда помогла многодетной матери получить свидетельство на маткапитал Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда помогла местной жительнице получить сертификат на материнский капитал, в выдаче которого ей отказал городской департамент по труду и соцзащите населения.

- Установлено, что женщина, в связи с рождением третьего ребенка, обратилась в ведомство за получением свидетельства на материнский капитала, но получила отказ. Данное решение было связано с тем, что в департаменте не смогли установить факт постоянного проживания горожанки на территории региона не менее одного года, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге прокурор возбудил в отношении начальника департамента административное дело по ч. 1 ст. 2.12 Закона ЯНАО от 16.12.2004 № 81-ЗАО. Затем суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа. На данный момент нарушения устранены.