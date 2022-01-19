Жительница Нового Уренгоя набрала кредитов и перевела мошенникам более 1,6 миллиона рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на протяжении длительного времени женщине звонили злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками банка и правоохранительных органов. В итоге, под предлогом отмены оформления несанкционированного кредита, аферисты убедили северянку пойти в банк и уже самой взять там кредит.

- Не подозревая, что общается с мошенниками, женщина оформила кредиты на общую сумму 1 миллион 700 тысяч рублей и перевела на указанные злоумышленниками абонентские номера 1 миллион 663 тысячи рублей. После этого с ней перестали выходить на связь, - уточнили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.