Коронавирус на Ямале, последние новости на 19 января 2022 года: скончались 2 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на двух человек. Всего с начала пандемии скончались 973 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрирован 101 новый случай заболевания. На данный момент 194 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 22 из них - в тяжелом состоянии, 10 - находятся на ИВЛ.

В России выявлено 33 899 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 5 376 (15,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 899 411 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 22 920 человек, с начала пандемии - 9 925 855. За сутки зафиксировано 698 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 323 376 человек.