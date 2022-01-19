Рецидивист из Надымского района отправится в тюрьму за убийство и кражи Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме осудили 26-летнего жителя п. Пангоды, обвиняемого в целой серии различных преступлений, среди которых убийство, кража и применение насилия в отношении полицейского. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следкома.

- По данным следствия и суда, 4 апреля 2021 года мужчина ударил ножом своего приятеля, с которым накануне распивал алкоголь. Потерпевший скончался в больнице от полученных ранений. Ранее, 18 июня 2020 года, злоумышленник украл у знакомого сотовый телефон стоимостью 6 тысяч рублей, находясь в его квартире. В феврале 2021 года он украл с карты односельчанина 15 тысяч рублей, переведя их на свой счет. В марте 2021 года мужчина, находясь с приятелем в кафе, вступил в конфликт с сотрудниками заведения. Когда на вызов приехал участковый, мужчина не стал покидать заведение по его просьбе и несколько раз ударил стража порядка, - сообщили в ведомстве.

В итоге суд приговорил северянина к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.