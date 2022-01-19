Коронавирус на Ямале, последние новости на 19 января 2022 года: заразился 101 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 101 человека. С начала периода количество заболевших достигло 63 242.

Из общего числа болеющих 194 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 22 из них - в тяжелом состоянии, 10 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 973 человека.

Кроме того, за сутки выявлено четыре новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 496. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 97 заражений COVID-19, за весь период - 54 746.

Выздоровели за последние сутки 195 человек, с начала пандемии - 59 579.

В России выявлено 33 899 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 5 376 (15,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 899 411 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 22 920 человек, с начала пандемии - 9 925 855. За сутки зафиксировано 698 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 323 376 человек.