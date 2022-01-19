Жители Ямала могут подать заявку на газификацию домовладений в офисах МФЦ

Фото: Правительство ЯНАО

Для жителей Ямала упростили подачу заявки на социальную газификацию домовладений. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, теперь это можно сделать в офисах МФЦ.

- Теперь подать заявку на социальную догазификацию домов через портал Соцгаз. рф можно в офисах МФЦ. Услуга доступна в секторе пользовательского сопровождения - сделать это можно самостоятельно или обратиться за помощью к специалисту многофункционального центра. Получить консультацию по заполнению заявки также можно дистанционно у операторов контакт-центра по телефону: 8-800-2000-115. Также доступна электронная подача документов на портале «Госуслуги» или очно в офисах газораспределительных организаций, - уточнили в ведомстве.

Всего на 2021-2022 годы в программу включены 832 дома. На 37 объектах работы по подведению газа к границе участка уже завершены - это 17 домовладений в Ноябрьске, шесть - в Салехарде, девять - в Тарко-Сале, два - в поселке Пурпе и три - в поселке Тазовском. Узнать, попадает ли дом в программу социальной газификации, можно на официальном портале единого оператора.

Газ проводится до границ участка бесплатно. Чтобы завести газ в дом, необходимо подать заявку в газораспределительную организацию. Работы внутри своего участка и дома, а также газовое оборудование домовладелец оплачивает сам.

Отметим, что с 2022 года, по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, льготным категориям граждан возместят часть расходов (100 тысяч рублей), связанных с подключением газоиспользующего оборудования.