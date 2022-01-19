В Надыме заработал новый томограф экспертного класса

Фото: Правительство ЯНАО

В Надымской ЦРБ заработал новый магнитно-резонансный томограф. Напоминаем, что приобрести МРТ попросили сами жители, обратившись к губернатору, поскольку были вынуждены ездить в Новый Уренгой для прохождения исследования.

- От качественной диагностики зависит многое: точность и оперативность лечения, продолжительность жизни и здоровье наших жителей. Поэтому особое внимание мы уделяем закупке современного оборудования для исследований, - прокомментировал губернатор Дмитрий Артюхов.

Современный аппарат экспертного класса марки «Philips» выдает снимки высокого качества. Они архивируются в специальной PASC-системе, которая доступна и другим специалистам.

Томограф четко показывает вид спинного и головного мозга, внутренних органов, суставов и органов малого таза. Используя его, можно диагностировать спинномозговые грыжи, опухоли, нарушения строения и патологические процессы во внутренних органах.

Ожидается, что в день обследование на новом МРТ смогут пройти 8-9 пациентов. Прием ведется по предварительной записи.