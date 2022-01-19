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Происшествия19 января 2022 3:33

В Губкинском водитель иномарки сбил пешехода на светофоре

Горожанин переходил дорогу на разрешающий сигнал
Марина Прохорова
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Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, одна из аварий произошла 18 января на перекрестке пр. Мира - ул. Северного Счастья в Губкинском.

- Около 15:50 водитель автомобиля «Chevrolet», поворачивая налево, сбил пешехода, пересекавшего дороги на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. В результате ДТП пешеход госпитализирован с различными травмами, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Отметим, что за последние сутки на Ямале произошло 25 аварий, а с начала года - 302, в которых один человек погиб и 19 получили травмы.