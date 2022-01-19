Глава Салехарда рассказал о изменениях, внесенных в дизайн-проект будущего экопарка

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал о изменениях, внесенных в дизайн-проект будущего экопарка. Речь идет о детской площадке, которой не было в проекте первого этапа по реализации.

- Изначально проектом первого этапа игровая площадка не была запланирована, но, понимая необходимость инфраструктуры для детей, мы внесли изменения. Конструкции площадки будут выполнены в экостиле из дерева, - отметил градоначальник.

Также он сообщил, что этом году, запланировано обустройства пешеходных и велодорожек, монтаж системы освещения, строительство уютного кафе и теплых павильонов с пунктом проката спортинвентаря.

Кроме того, будет сформирована пейзажная зона холмов и смотровая площадка, с которой откроются панорамные виды на город. В зимнее время холмы высотой более трех метров планируется использовать как горки для катания.

Сейчас дизайн-проект проходит последние согласования, к реализации планируется приступить уже в мае.