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Общество19 января 2022 2:13

На праздник Крещения Господня в Лабытнанги оборудовали четыре купели

Три из них находятся в городе, а одна - в поселке
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

На праздник Крещения Господня в Лабытнанги и Харпе оборудовали четыре купели. По словам главы городского округа Марины Тресковой, они находятся на реках Ханымей и Собь.

- По традиции в этот день на Ханмее оборудовано три купели: мужская, женская и семейная. Харповчане смогут окунуться в иордани на Соби. В пунктах обогрева вам предложат горячий чай, - сообщила градоначальница.

Для удобства жителей организованы бесплатные автобусные маршруты к местам проведения обрядов окунания. А в Лабытнанги у Георгиевского храма будет «дежурить» цистерна с освященной водой.