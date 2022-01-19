На праздник Крещения Господня в Лабытнанги оборудовали четыре купели

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

На праздник Крещения Господня в Лабытнанги и Харпе оборудовали четыре купели. По словам главы городского округа Марины Тресковой, они находятся на реках Ханымей и Собь.

- По традиции в этот день на Ханмее оборудовано три купели: мужская, женская и семейная. Харповчане смогут окунуться в иордани на Соби. В пунктах обогрева вам предложат горячий чай, - сообщила градоначальница.

Для удобства жителей организованы бесплатные автобусные маршруты к местам проведения обрядов окунания. А в Лабытнанги у Георгиевского храма будет «дежурить» цистерна с освященной водой.