Погода на Ямале на 19 января: местами пройдет снег

Погода на Ямале на 19 января Фото: Вера Зенина

В среду, 19 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -27, ночью -23. Ветер 2-4 м/с.

Надым: переменная облачность и снег. Днем -19, ночью -13. Ветер 4-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -9. Ветер 9-11 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и небольшой снег. Днем -19, ночью -16. Ветер 4-5 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -11. Ветер 8-10 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -12. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -24, ночью -23. Ветер 2-3 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -11. Ветер 8-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: