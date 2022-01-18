Молодежный центр «Современник» в Губкинском капитально обновят Фото: Администрация города Губкинского

Молодёжный центр «Современник» в Губкинском капитально обновят. С февраля он закроется на ремонт до конца года.

За 35 лет это будут первые масштабные перемены. В помещениях центра сейчас холодно и устаревший интерьер, а ведь молодёжь - поклонница трендов и стиля. Новый дизайн-проект разработан вместе с работниками молодёжного центра.

- В нашем городе и по всему округу задан очень серьёзный темп по улучшению условий для молодёжи. В этом году нашим губернатором Дмитрием Андреевичем Артюховым выделено беспрецедентное финансирование на капитальный ремонт «Современника». Это позволит произвести все ремонтные работы за один строительный сезон! Уверен, что получится очень классно - отметил глава города Андрей Гаранин.

Подрядчик выполнит ремонт кровли и фасада, благоустроит прилегающую территорию (там появится летняя эстрада, спортивная площадка, зона отдыха).

На время ремонта, молодёжный досуг не пострадает. По словам директора МЦ «Современник»

Елены Дульгера, все мероприятия центра будут проходить в здании центральной аптеки.