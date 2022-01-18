В 2022 году на Ямале отремонтируют 11 дорожных участков Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на Ямале отремонтируют 11 объектов. В муниципалитетах дорожные работы пройдут на 7 объектах. Так, в Салехарде приведут в порядок улицы Геологов, Патрикеева и Чупрова, а в Лабытнанги отремонтируют три участка на подъезде к станции Обская, а также улицу Бованенко.

Кроме того, ремонт пройдет и на дорогах регионального значения, таких участков будет 4: подъезд к селу Аксарка, 12 километров автодороги Сургут – Салехард от границы автономного округа до Губкинского и 2 участка на дороге Пурпе-Пуровск.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Лабытнанги заасфальтировали дорогу по улице Заполярная-Южная. Она находится в районе новостроек.