Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 января 2022 года: заразились 146 человек Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 146 человек. С начала периода количество заболевших достигло 63 141.

Из общего числа болеющих 189 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 21 из них - в тяжелом состоянии, 11 - находятся на ИВЛ. За весь период от коронавируса на Ямале умер 971 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 492. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 137 заражений COVID-19, за весь период - 54 649. С начала пандемии в округе выписано по выздоровлению 59 384 жителей ЯНАО.