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Общество18 января 2022 10:13

Многодетных семей на Ямале становится больше

437 пуровских семей получили региональный материнский капитал
Виктория Терина
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Многодетных семей на Ямале становится больше

Многодетных семей на Ямале становится больше

Фото: Татьяна Коркина

Многодетных семей на Ямале становится больше. Так, 437 пуровских семей получили региональный материнский капитал. Отметим, что средства окружной меры поддержки можно потратить по двум направлениям: на улучшение жилищных условий и получение медицинской помощи родителями или детьми.

По поручению губернатора Дмитрия Артюхова в 2020 году сумма средств сертификата для многодетных семей увеличена с 350 до 500 тысяч рублей. Сейчас это самый большой региональный маткапитал в России.

Региональный материнский капитал пуровчане могут и за второго ребенка, который родился после 1 января 2020 года. Размер маткапитала составляет 150 тысяч рублей. Такая поддержка действует благодаря нацпроекту «Демография» и способствует росту многодетных семей на Ямале.