Дорожники Ноябрьска борются со снегопадом и метелью в усиленном режиме Фото: Администрация Ноябрьска

Метель, резкие порывы ветра, перемёты - непогода внесла в работу дорожников Ямала свои коррективы. Проверить, как с ситуацией справляются дорожные службы Ноябрьска решил заместитель главы администрации Юрий Петров, который накануне вечером выехал с внеплановой проверкой улично-дорожной сети города.

- Предприятие «Севердорстрой» работает в круглосуточном режиме. В связи со снегопадом подрядчику поручено задействовать максимальное количество техники, взять на особый контроль патрульную очистку дорожной сети. Улицы и тротуары должны быть чистыми, - отметил Юрий Петров.

Напомним, сегодня на территории Ямала ожидается снег, метель и сильный ветер порывами до 15 м/с.