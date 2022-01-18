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Происшествия18 января 2022 6:46

Слесарь из Тазовского, избивший уборщицу, ответит за ее смерть перед судом

Расследование уголовного дела завершено
Виктория Терина
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Слесарь из Тазовского, избивший уборщицу, ответит за ее смерть перед судом

Слесарь из Тазовского, избивший уборщицу, ответит за ее смерть перед судом

Фото: Татьяна Коркина

В ЯНАО завершено расследование уголовного дела против 29-летнего мужчины, который обвиняется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Как сообщают следственные органы, все произошло в поселке Тазовский в вечернее время на территории ремонтно-механической мастерской. Слесарь и уборщица помещений начали ссору, во время которой мужчина избил женщину руками и ногами по голове и телу. Через время 47-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия от массивной кровопотери, из-за закрытого повреждения внутренних органов. Как выяснилось, обвиняемый и жертва в момент происшествия были пьяны.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину в содеянном и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд - сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО.