В Ноябрьске водитель выехал на встречку и спровоцировал ДТП Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 19 ДТП, в которых 2 человека получили травмы.

Одно из ДТП произошло в районе улицы Магистральная в Ноябрьске. Там, водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения, и врезался в «Mitsubishi». В результате ДТП водитель «Лады» госпитализирован.

Ещё одна авария произошла на автодороге «Сургут-Салехард». Водитель автомобиля «Nissan», двигаясь со стороны Салехарда в сторону Надыма сбил пешехода, находившегося на краю проезжей части. В результате ДТП пешеход получил травмы и доставлен в больницу.

С начала 2022 года на ямальских дорогах в 280 зарегистрированных ДТП 1 человек погиб и 16 получили травмы. ГИБДД призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах. А пешеходам, в темное время суток, рекомендуют размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.