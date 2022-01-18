В столице Ямала состоится финальное мероприятие конкурса «Я блогер» Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

В столицу Ямала на финальное мероприятие конкурса «Я блогер» приехали 12 победителей. Сейчас участники конкурса знакомятся друг с другом, участвуют в воркшопе по прокачке креативности, а вечером получат призы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ямало-Ненецкого автономного округа.

Победителям на выбор предложены два вида наград: обновление техники для блогинга либо путешествие мечты по Ямалу. Из 12 ямальцев двое выбрали путешествие по округу.

В конкурсе участвовало 422 блогера, после выполнения первого задания осталось 167 участников. Они прошли онлайн-обучение, за время обучающего модуля в соцсетях вышло 912 постов, под которыми оставили больше шести тысяч комментариев.