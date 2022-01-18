Погода на Ямале на 18 января 2022 года: снег и метель Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 18 января, на Ямале облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -13, -18, по западу -23, -28 , днем -10, -15, по западу -19, -24.

Считалось, что под Крещение снег приобретает особые свойства, поэтому его старались собирать и использовать в разных целях. Женщины знали, что только крещенский снег способен выбелить любую холстину. Верили также, что снег, собранный в крещенский сочельник, может исцелять недуги, а если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, можно надолго сохранить красоту. В давние времена зародился и обычай, доживший до наших дней, - ходить в полночь на Крещение за водой на реку. Принеся воду домой, ее сохраняли: говорили, что она может стоять в закрытом сосуде, не портясь, и имеет столь же чудесные свойства, что и крещенский снег.