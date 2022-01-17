Жители Лабытнанги жалуются на плохую уборку снега во дворах жилых домов. Фото - "Лабытнанги Info" в ВК.

Жители Лабытнанги жалуются на плохую уборку снега во дворах жилых домов. Об этом местные жители пишу в социальные сети.

Один из них – мужчина, проживающий в доме №34 по улиц Кочагинцев. Он написал: «Уже прошла неделя, как трактор чистил дорогу, а сугробы так и лежат и только увеличиваются. Когда подъезжаешь к дому, не можешь нормально выйти из машины, так как провалишься в сугроб».

В УЖКХ администрации города Лабытнанги сообщили, что за обслуживание домов и дворовых территорий отвечают управляющие компании. В первую очередь с заявками надо обращаться в диспетчерскую УК.

– Всем рекомендуем дублировать заявки в ЕДДС по телефону - 112. Служба работает круглосуточно. Заявок поступает много, но все они находятся на контроле управления ЖКХ до полного их исполнения. В случае если управляющая компания регулярно не выполняет свои обязательства, по решению собственников ее можно сменить. Подробную информацию можно узнать по телефону 2 31 38 в рабочие дни с 8.30 до 18.00, – подсказали в ведомстве.

Специалисты управления отмечают, что зима выдалась богатой на осадки, обещают, что постепенно все снежные кучи будут вывезены: «Одномоментно весь снег вывезти не получается».

– В сравнении с прошлым годом в первые 10 дней выпало осадков в 18 раз больше, выполнено более 470 рейсов по вывозу с городских дорог 9 480 м3 снега, при плане 9800 м3 в месяц, – рассказали в УЖКХ.

Тем же, кто жалуется на складирование снега у городских остановок и в прочих местах, в ведомстве сообщили, что эта мера имеет временный характер, а в дальнейшем все кучи вывозятся. Дорожным службам выписано предписание о недопустимости складирования и своевременного вывоза куч снега около пешеходных переходах.

– За дворы отвечают управляющие компании. Сколько раз в неделю/месяц/квартал управляющая компания обязана выполнить очистку двора – указано в договоре управления. Периодичность работ по очистке придомовой территории от снега можно увеличить. Этим правом обладают собственники квартир в доме. Для решения вопроса о пересмотре кратности очистки двора от снега жителям дома необходимо провести общее собрание. Что качается дорог, дорожные службы очищают и вывозят снежные кучи на данный момент, – резюмировали коммунальщики.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что глава города Тюмени Руслан Кухарук заверил, что снег убирают круглосуточно, но этого недостаточно. Об этом он рассказал в своем видеообращении в Instagram. Кухарук разделяет неприятные чувства тюменцев, которые видят на улицах снежные отвалы, кучи и запорошенные тротуары. Однако, по его информации, дорожные службы не отдыхали в новогодние праздники, уборка снега ведется в круглосуточном режиме.