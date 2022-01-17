Ямальская рецидивистка заколола ножом 60-летнего собутыльника. Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Женщину обвиняют в убийстве.

По данным следствия, в августе 2021 года в селе Толька Красноселькупского района в доме по улице Центральной обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что накануне мужчина распивал спиртное в компании односельчан.

Между ним и 31-летней женщиной произошел конфликт, в ходе которого та всадила ножом ему в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия, а обвиняемая пыталась сокрыть следы преступления и создать себе алиби.

– В ходе сбора характеризующих данных выявлено, что потерпевший и обвиняемая ранее были судимы. В ходе предварительного следствия в отношении женщины избрана меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в местном СК.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.