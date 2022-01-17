На Ямале руководителя фонда помощи животным обвиняют в присвоении бюджетного миллиона. Фото: Ольга Крыльцова

В октябре 2021 года в ОМВД России по Пуровскому району поступило заявление о неправомерном расходовании бюджетных средств руководителем одного из фондов помощи животным. В ходе предварительной проверки сотрудники полиции установили, что в феврале 2021 года с учреждением было заключено соглашение о предоставлении из бюджета субсидий с целью финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением данного вида деятельности.

– В сентябре того же года директор фонда, имея доступ и право распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете фонда, с целью личного обогащения осуществил перевод на свой банковский счет более 1 млн рублей, являющихся целевыми денежными средствами на содержание приюта, – сообщили в ведомстве.

В отношении злоумышленника следственным отделом возбуждено уголовное дело «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». Подозреваемый свою вину признает, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.