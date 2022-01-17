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Здоровье17 января 2022 8:50

Коронавирус на Ямале, последние новости на 17 января 2022 года: заболело еще 110 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 17 января 2022 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 января 2022 года увеличилось на 110.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 января 2022 года увеличилось на 110.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 января 2022 года увеличилось на 110. Всего с начала пандемии ковид подхватили 62 995 человек.

За последние сутки в России выявлено 30 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 670 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 756 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 834 260 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 321 990 летальных исходов, выздоровел 9 878 371 человек.