«Что дальше – сожгут?». В Лабытнанги ребята разбили теплую остановку

В Лабытнанги ребята разбили теплую остановку. Фото - "Лабытнанги Info" в ВК.

В Лабытнанги ребята повредили стекло на теплой остановке. Об этом сообщил местный житель в социальных сетях.

«Прошу принять женские меры. Остановка 8 школа. Сколько можно это терпеть? Сначала разрисовали, сейчас разбили, что дальше? Сожгут? Ещё снаружи остановка кривая, в левом нижнем углу очень большая вмятина. Когда это закончится? Когда люди начнут вести себя нормально?», – вопрошает горожанин.

В администрации города Лабытнанги заявили, что личности разбивших павильон ребят установлены: «Мы на связи с их родителями, которые обязаны возместить расходы на восстановление».

– Видеокамеры установлены в местах отдыха, в том числе в тёплых автобусных павильонах. Но не это должно останавливать от плохих поступков. Город благоустраивается для всех. Всё, что создаётся, надо просто беречь. В благоустройство вложен труд сотен людей и этот труд надо просто уважать, – отметили в ведомстве.

В управлении образования города Лабытнанги также прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что в школах проводится необходимая разъяснительная и воспитательная работа с обучающимися. Родители и дети информируются об ответственности за совершение подобных правонарушений, случаев вандализма, хулиганства.

– Ребята вместе с родителями уже приводили в порядок тёплые остановки. Родителям необходимо беседовать с детьми о недопустимости подобного поведения и отношения к городским объектам благоустройства. Кроме того, необходимо контролировать, чем занимаются дети во время прогулок на улицах города, – отметили в ведомстве.

Местные жители уже требуют показательно наказать вандалов. Они уверяют, что штрафы за такие деяния должны быть большими. «Ну вы же видите, что такие истории происходят регулярно. Возьмите все такие тёплые остановки под контроль. Наказывать, и наказывать хорошим рублём – единственный путь донести до наших вандалов, что так делать нельзя!», – пишут неравнодушные горожане.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени участковый доставил в отдел полиции подозреваемого в вандализме. Ночью 22-летний житель областного центра разбил стекло «умной» остановки. Этот новый дорогостоящий остановочный комплекс у набережной реки Туры появился не так давно.

Видеозапись происшествия попала в социальные сети. Работник одного из городских заведений общепита пояснил, что в момент совершения правонарушения находился в неадекватном состоянии из-за ссоры с другом. Вину подозреваемый признал и раскаялся в содеянном.