В селе Ныда женщина зарезала 29-летнего сожителя.
Фото: Ольга Крыльцова
В Ямало-Ненецком автономном округе предъявлено обвинение жительнице села Ныда в убийстве. Трагедия произошла 14 января.
В помещении жилого балка компания местных жителей распивала спиртное. В ходе застолья между хозяином балка и его сожительницей возник конфликт.
– Женщина, вооружившись кухонным ножом, нанесла 29-летнему мужчине удар в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте происшествия, – сообщили в СК по Ямалу.
В настоящее время следствием проведен комплекс незамедлительных мероприятий с целью установления всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой.