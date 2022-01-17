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Происшествия17 января 2022 7:18

В селе Ныда женщина зарезала 29-летнего сожителя

Расследование уголовного дела продолжается
Сергей Швецов
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В селе Ныда женщина зарезала 29-летнего сожителя.

В селе Ныда женщина зарезала 29-летнего сожителя.

Фото: Ольга Крыльцова

В Ямало-Ненецком автономном округе предъявлено обвинение жительнице села Ныда в убийстве. Трагедия произошла 14 января.

В помещении жилого балка компания местных жителей распивала спиртное. В ходе застолья между хозяином балка и его сожительницей возник конфликт.

– Женщина, вооружившись кухонным ножом, нанесла 29-летнему мужчине удар в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте происшествия, – сообщили в СК по Ямалу.

В настоящее время следствием проведен комплекс незамедлительных мероприятий с целью установления всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой.