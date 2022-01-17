Сильнейший снегопад парализовал работу аэропорта в Ноябрьске. Фото - google.com.

Сильнейший снегопад парализовал работу аэропорта в Ноябрьске. Из-за непогоды задерживается прибытие двух воздушных судов авиакомпании «Ямал» сообщением Уфа-Ноябрьск и Тюмень-Ноябрьск.

«17 января по причине неблагоприятных метеоусловий (сильный снегопад) в Ноябрьске и неготовности взлетно-посадочной полосы к приему воздушных судов аэродром Ноябрьска закрыт с 8.00 до 11.00», – такое сообщение у себя в телеграм-канале опубликовала Уральская транспортная прокуратура.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за предоставлением необходимых услуг.