Жительница Нового Уренгоя очнулась, когда перевела мошенникам 800 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ОМВД России по городу Новый Уренгой обратилась гражданка с заявлением о мошенничестве. Женщина пояснила, что неизвестные, злоупотребив ее доверием, завладели принадлежащими ей 800 тыс. рублей.

Заявителю на мобильный телефон поступали неоднократные звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита злоумышленники убедили ее оформить в отделении банка кредит, а полученные деньги перевести на указанный мошенниками счет.

– Женщина, не подозревая, что общается с мошенниками, оформила кредит на сумму 2 млн рублей, из которых 800 тыс. рублей с помощью банкомата перевела на счет злоумышленника. После этого она поняла, что попалась на уловку мошенников, – сообщили в ведомстве.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет.