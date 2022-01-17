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Происшествия17 января 2022 5:20

Жительница Нового Уренгоя очнулась, когда перевела мошенникам 800 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Жительница Нового Уренгоя очнулась, когда перевела мошенникам 800 тысяч рублей.

Жительница Нового Уренгоя очнулась, когда перевела мошенникам 800 тысяч рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ОМВД России по городу Новый Уренгой обратилась гражданка с заявлением о мошенничестве. Женщина пояснила, что неизвестные, злоупотребив ее доверием, завладели принадлежащими ей 800 тыс. рублей.

Заявителю на мобильный телефон поступали неоднократные звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита злоумышленники убедили ее оформить в отделении банка кредит, а полученные деньги перевести на указанный мошенниками счет.

– Женщина, не подозревая, что общается с мошенниками, оформила кредит на сумму 2 млн рублей, из которых 800 тыс. рублей с помощью банкомата перевела на счет злоумышленника. После этого она поняла, что попалась на уловку мошенников, – сообщили в ведомстве.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет.