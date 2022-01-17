Погода на Ямале 17 января 2022 года: небольшой снег

На Ямале небольшой снег. Фото: Вадим Бегун

Переменная облачность. Небольшой, местами умеренный снег. Ночью по западу преимущественно без осадков. В отдельных районах метель. Ветер ЮВ СВ 4 – 9 м/с, местами порывы до 14 м/с . Температура воздуха ночью -12,-17 °С, в западных районах -27,-32 °С, днем -7,-12 °С, в западных районах -17,-22 °С.

17 января почитается память преподобного Феоктиста, мученика Зосимы Пустынника, который жил в IV веке. В народе Зосима считается покровителем пчел. О пчелах толкует и примета этого дня: если в этот день «снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут». А если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.