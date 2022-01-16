Погода на Ямале на 16 января 2022 года: выпадет небольшой снег Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС на 16 января переменная облачность, небольшой снег. Ночью по западу преимущественно без осадков, в отдельных районах метель. Ветер Ю, ЮВ 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -12…-170С, по западу до -250С, днем -8…-130С, по западу до -190С.

Всемирный день Битлз с удовольствием и размахом отмечают фанаты легендарной ливерпульской четверки сегодня, 16 января. Это единственная в мире группа, которая удостоилась собственного праздника – его утвердили в 2001 году решением ЮНЕСКО. Нетленные хиты группы: "Yesterday", "Yellow Submarine", "Let It Be" знает почти весь мир.