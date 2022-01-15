В Салехарде спасли беременную женщину с кровотечением и отслойкой плаценты

Фото: администрация Салехарда

Врачи салехардского перинатального центра спасли от гибели маму и ребенка. По словам врача акушера-гинеколога перинатального центра СОКБ Алексея Казначеева, женщина поступила в приемный покой с кровотечением и отслойкой плаценты. У матери было тяжелое состояние, а сердцебиение малыша не было слышно.

- Медперсоналу понадобилось девять минут, чтобы подготовить операционную и спасти ребёнка. Только после операции пришло осознание, что это было Рождественское чудо, - рассказал Алексей Казначеев.

Благодаря помощи врачей родилась девочка Вера, весом 3590 г и ростом 50 см. Сама мама, Дарья Зыкина, рассказала, то ничего не предвещало беды. Когда отошли воды, она вызвала скорую и приехала в больницу. К счастью, врачи сработали слаженно и спасли малышку после кровотечения.

Как рассказала заведующая отделением новорождённых, врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог перинатального центра СОКБ Наталья Винокурова, девочке провели первичную внематочную реанимационную помощь, а потом, на аппарате ИВЛ, перевели в реанимацию, где провели обследование и лечение с положительной динамикой.

- На третий день девочка была снята с аппарата, достаточно быстро стала кушать сама и, как появилась возможность, мы перевели её на совместное пребывание с мамой, потому что мамины руки никто не заменит, - рассказала она.

На следующей неделе Вера с мамой отправятся домой.