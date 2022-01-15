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Происшествия15 января 2022 11:35

Жителю Ноябрьска оплатили отдых за рубежом после вмешательства прокуратуры

Оказалось, что мужчина получает пенсию по старости
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жителю Ноябрьска оплатили отдых за рубежом после вмешательства прокуратуры

Жителю Ноябрьска оплатили отдых за рубежом после вмешательства прокуратуры

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура ЯНАО добилась справедливости по отношению к жителю города Ноябрьска. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина обратился в Управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о компенсации стоимости проезду к месту отдыха и обратно. Однако ноябрьский Пенсионный фонд отказал заявителю в компенсации, так как он отдыхал не в России, а за рубежом.

Во время проверки установлено, что мужчина – получатель пенсии по инвалидности. Так как решение фонда – незаконное, прокуратура Ноябрьска направила в суд иск о взыскании компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обоатно.

- Решением мирового судьи судебного участка № 5 судебного района Ноябрьского городского суда требования искового заявления прокуратуры удовлетворены, взыскана компенсация в размере 17338 руб., - сообщили в пресс-службе.

Решение суда исполнено.