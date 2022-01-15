На Ямале коронавирусом заболели ещё 113 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 января 2022 года увеличилось на 113 человек, 111 из которых заболели в муниципалитетах, ещё двое – на месторождениях и производственных объектах.

Коронавирус на Ямале. Фото: Оперштаб ЯНАО

С внебольничными пневмониями и ковидом госпитализированы 188 человек, 24 из них в тяжелом состоянии, 12 – на искусственной вентиляции легких.

Выздоровело 58 816 человек, умерло 970 человек (один за сутки).