На Ямале на 7 лет осудили двоих мужчин за изнасилование женщины, которую они заметили на улице Фото: Татьяна Коркина

Двое мужчин из Пуровского района признаны виновными в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору с угрозой убийством. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО. Одного из осужденных приговорили к семи годам тюрьмы, другого, ранее судимого, к 7 годам 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание виновные будут в колонии строгого режима.

Криминальная история произошла ночью 30 августа 2020 года в селе Толька Красноселькупского района. Двое пьяных мужчин, один из которых был судим, катались в автомобиле по селу. Заметив на улице женщину, они силой затащили её в автомобиль, угрожая убийством, и отвезли в квартиру одного из осужденных. Там-то они и надругались над потерпевшей.

Во время предварительного следствия мужчин заключили под стражу.