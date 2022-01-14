Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 января 2022 10:15

На Ямале на 7 лет осудили двоих мужчин за изнасилование женщины, которую они заметили на улице

Суд вынес приговор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Ямале на 7 лет осудили двоих мужчин за изнасилование женщины, которую они заметили на улице

На Ямале на 7 лет осудили двоих мужчин за изнасилование женщины, которую они заметили на улице

Фото: Татьяна Коркина

Двое мужчин из Пуровского района признаны виновными в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору с угрозой убийством. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО. Одного из осужденных приговорили к семи годам тюрьмы, другого, ранее судимого, к 7 годам 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание виновные будут в колонии строгого режима.

Криминальная история произошла ночью 30 августа 2020 года в селе Толька Красноселькупского района. Двое пьяных мужчин, один из которых был судим, катались в автомобиле по селу. Заметив на улице женщину, они силой затащили её в автомобиль, угрожая убийством, и отвезли в квартиру одного из осужденных. Там-то они и надругались над потерпевшей.

Во время предварительного следствия мужчин заключили под стражу.