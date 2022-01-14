Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 января 2022 года увеличилось на 93 человека Фото: Татьяна Коркина

По данным на 14 января 2022 года число заболевших коронавирусом увеличилось на 93 человека, 89 из которых заболели в муниципалитетах, ещё четверо – на месторождениях и производственных объектах. С ковидом и внебольничными пневмониями госпитализированы 177 человек, 22 из них находятся в тяжелом состоянии, 13 – на искусственной вентиляции легких.

Коронавирус на Ямале. Фото: Оперштаб

С начала пандемии на Ямале выздоровело 58 605 человек, умерло 969 (один – за прошедшие сутки).