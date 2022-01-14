Депутат Думы Тазовского района отдал сироте квартиру в разваливающемся доме Фото: Татьяна Коркина

Депутата Думы Тазовского района, которого временно назначили попечителем в отношении несовершеннолетнего, отстранили от обязанностей. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, решение о назначении ранее принял департамент образования администрации Тазовского района.

Когда обследовали условия жизни сироты, стало известно, что у попечителя нет постоянного места жительства в Тазовском районе. В отсутствие прав депутат предоставил ребенку пустующую муниципальную квартиру в жилом доме в поселке Тазовский. Этот дом уже расселили и должны были снести из-за угрозы обрушения несущих конструкций дома.

Сейчас сироте предоставили комфортные и безопасные условия проживания в другой семье.