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Происшествия14 января 2022 7:29

На Ямале вахтовика приговорили к обязательным работам за мат в адрес полицейского

Он должен будет отработать 240 часов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На Ямале вахтовика приговорили к обязательным работам за мат в адрес полицейского

На Ямале вахтовика приговорили к обязательным работам за мат в адрес полицейского

Фото: Татьяна Коркина

Наказание в виде 240 часов обязательных работ получил 40-летний вахтовик из Хакассии, который признан виновным в оскорблении представителя власти.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в октябре 2021 года, ночью, в полицию поступило сообщение о том, что в общежитии мужчина нарушает общественный порядок. Когда полицейские прибыли по указанному адресу, они нашли пьяного вахтовика. Он матом выругался на полицейского, унизив тем самым честь и достоинство полицейского как представителя власти.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, и в декабре 2021 года новоуренгойский городской суд ЯНАО вынес приговор подсудимому.