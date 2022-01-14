На Ямале вахтовика приговорили к обязательным работам за мат в адрес полицейского Фото: Татьяна Коркина

Наказание в виде 240 часов обязательных работ получил 40-летний вахтовик из Хакассии, который признан виновным в оскорблении представителя власти.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в октябре 2021 года, ночью, в полицию поступило сообщение о том, что в общежитии мужчина нарушает общественный порядок. Когда полицейские прибыли по указанному адресу, они нашли пьяного вахтовика. Он матом выругался на полицейского, унизив тем самым честь и достоинство полицейского как представителя власти.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, и в декабре 2021 года новоуренгойский городской суд ЯНАО вынес приговор подсудимому.