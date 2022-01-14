Жителя Ямальского района приговорили к 8 годам за убийство приятеля стеклянной бутылкой Фото: Татьяна Коркина

Восемь лет колонии строгого режима дали 32-летнему жителю села Новый Порт Ямальского района. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Утром 17 сентября 2021 в селе Новый порт жители дома по ул. Школьной обнаружили в подъезде тело 31-летнего мужчины. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он умер от закрытой черепно-мозговой травмы.

Установлено, что вечером 13 января погибший пил спиртное вместе с неоднократно судимым жителем поселка. Односельчане поругались, тогда 31-летний мужчина стеклянной бутылкой ударил потерпевшего по голове. Пострадавший покинул место ЧП, но через некоторое время скончался в подъезде соседнего дома от полученных травм.