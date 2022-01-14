На Ямале на треть снизилось количество ДТП в 2021 году Фото: Татьяна Коркина

Более чем на 30% снизилось число ДТП на Ямале в 2021 году по сравнению с 2020-м. Так, число зарегистрированных аварий в прошлом году составило 271 единицу, в 2020-м – 392. В связи с этим снизилось количество пострадавших и погибших (на 42%), раненых (на 28,4%), наездом на пешеходов на пешеходных переходах (на 18,8%), сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

По словам директора департамента Дениса Напольских, одна из главных задач – повысить уровень культуры на дорогах Ямала, куда входит ремонт, качественное содержание дорог, их оснащение современными интеллектуальными системами.

- Губернатор округа Дмитрий Артюхов поставил задачу сделать наши региональные дороги более комфортными для водителей и пассажиров – оборудовать их современными придорожными сервисами, площадками для отдыха, автозаправочными станциями, связью. Обязательно продолжим эту работу в новом сезоне, - рассказал он.

Одна из мер, принимаемых для безопасности на дорогах, - обустройство пешеходных переходов современными системами. В прошлом году, например, интеллектуальными системами освещения оборудовали 27 пешеходных переходов в Ноябрьске и Новом Уренгое.